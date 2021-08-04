В Москве после резкого падения вновь растет количество выявленных случаев заболевания коронавирусом

2,5 тысячи человек в столице получили положительный тест за прошедшие сутки. Это на четверть больше, чем днем ранее, когда был зафиксирован минимальный прирост инфицированных с конца апреля. В целом в городе продолжается тренд на снижение уровня заболеваемости, сокращается и количество людей, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день в Москве скончалось 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это почти десятая часть от общего числа умерших по всей России. Всего в стране за сутки выявили 22,5 тысячи новых заразившихся. Примерно на этом уровне прирост держится последнюю неделю. Коэффициент распространения ковида – он показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный – опустился ниже единицы. Всего с начала эпидемии, если верить данным оперативного штаба, в России вирус выявили у 6 миллионов 350 тысяч человек. Полмиллиона болеют прямо сейчас.

Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире по количеству случаев инфицирования. Впереди Бразилия, Индия и США