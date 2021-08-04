Боевые действия против террористов продолжаются в 31-й провинции Афганистана

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр-советник посольства Афганистана в РФ Мохтаат Хомаюн. «Ситуация в настоящее время в нашей стране неспокойная. Мы сейчас сталкиваемся с нашествием международного терроризма, во главе которого стоит группировка «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ). В настоящее время из 34-х провинций Афганистана в 31-й идут боевые действия», — рассказал он.

Как отметил Хомаюн, «за последнее время, по данным независимых источников и организаций, от рук талибских террористов погибло более 3000 человек и более 300 человек пришлось покинуть места своего проживания». При этом Хомаюн утончил, что вооруженные силы правительства ведут борьбу против различных группировок международного терроризма, а не только «Талибана». «Я хотел бы подчеркнуть, что это не только те 75 тысяч талибов, которые воюют в Афганистане. Мы сталкиваемся со сборищем террористов, большая часть которых включена в список террористических организаций, в том числе российским законодательством. Например, вместе с ними воюют представители таких террористических организаций, запрещенных на территории России, как «Ансар Алла», «Джандалла», так называемое «Узбекское исламское движение», — заключил министр-советник посольства.