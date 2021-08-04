Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться на родину из Токио, после прибытия в Вену вылетит в Варшаву, — сообщают австрийские СМИ. Сейчас ее борт находится над республикой Коми.

Тимановская получила польскую гуманитарную визу.