В российской делегации на играх в Токио утверждают, что каратистка Анна Чернышева, у которой подтвержден коронавирус, не контактировала со спортсменами, представляющими другие виды спорта. По данным источника агентства РИА «Новости», она летела одним самолетом с борцами и гимнастками.
Спортсменка будет вынуждена провести на карантине в Токио две недели. Она должна была начать участие в соревнованиях завтра.
В российской делегации в Токио утверждают, что каратистка Чернышева не контактировала с другими спортсменами
В российской делегации на играх в Токио утверждают, что каратистка Анна Чернышева, у которой подтвержден коронавирус, не контактировала со спортсменами, представляющими другие виды спорта. По данным источника агентства РИА «Новости», она летела одним самолетом с борцами и гимнастками.