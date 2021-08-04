В российской делегации в Токио утверждают, что каратистка Чернышева не контактировала с другими спортсменами

В российской делегации на играх в Токио утверждают, что каратистка Анна Чернышева, у которой подтвержден коронавирус, не контактировала со спортсменами, представляющими другие виды спорта. По данным источника агентства РИА «Новости», она летела одним самолетом с борцами и гимнастками.

Спортсменка будет вынуждена провести на карантине в Токио две недели. Она должна была начать участие в соревнованиях завтра.