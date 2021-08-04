За последние сутки среди олимпийцев в Токио выявили 29 случаев заражения коронавирусом. В целом в японской столице ковид подтвержден более чем у 4 тысяч человек.

Губернатор Токио Юрико Коикэ ранее признала, что эпидемиологическая ситуация ухудшается. Многие граждане Японии недовольны проведением олимпиады в столь сложной эпидемиологической ситуации.