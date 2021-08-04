Юрий Семин стал главным тренером футбольного клуба «Ростов». Контракт с 74-летним специалистом подписан на два года. В последние годы Семин тренировал «Локомотив», а также возглавлял сборную России

В понедельник пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин. Теперь он возглавляет сборную