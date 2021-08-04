В Ливане вспоминают жертв мощного взрыва в морском порту Бейрута, произошедшего год назад. В стране объявлен день траура, при этом, как ожидается, он будет сопровождаться массовыми протестами.

Акции в память о погибших пройдут в нескольких местах: это, в частности, набережная неподалеку от места взрыва, а также казарма пожарных, откуда выехали первые расчеты для борьбы с появившимся огнем. Как передает агентство ТАСС, этим вечером будет объявлена минута молчания. При этом сразу после нее активисты и члены семей пострадавших жителей Бейрута отправятся к зданию ливанского парламента в центр города. Там намечен митинг, чьи участники потребуют снять судебную неприкосновенность с нескольких депутатов, министров и глав силовых ведомств, которых активисты считают причастными к трагедии.

Вместе с тем ситуация в самом Ливан за год, прошедший с момента взрыва в Бейруте, заметно обострилась. После трагедии сменилось несколько премьер-министров, люди выражают недовольство коррупцией в органах власти, а также жалуются на рост цен и безработицу. На этом фоне президент Ливана заверил, что власти не только накажут всех виновных во взрыве годичной давности, но и попытаются создать правительство национального спасения, чтобы добиться экономического подъема.

По данным МВД Ливана, причиной взрыва в порту Бейрута года назад стало возгорание почти 3 тонн аммиачной селитры после сварочных работ. В результате трагедии погибли 218 человек, 6,5 тысяч пострадали, а еще более 300 тысяч граждан остались без своих домов.