В российской делегации первый случай заражения коронавирусом среди спортсменов. Каратистка Анна Чернышева сдала положительный тест на COVID-19 и не сможет принять участия в соревнованиях.

Чернышева уже прилетела в Токио и теперь ей предстоит остаться здесь на время карантина, но выйти на татами она не сможет. Для команды ее вынужденное отсутствие – очень плохая новость прежде всего потому, что она единственная девушка в команде. Кроме того, Анна — реальный претендент на медаль, но есть и еще одно обстоятельство. Карате – один из видов спорта, который организаторы Игр могут включить в программу по своему выбору. В Париже через три года его может и не быть, и женская олимпийская медаль откладывается на неопределенный срок. В российской делегации сообщили, что Чернышева не контактировала в самолете со спортсменами из других команд и они не будут отправлены на карантин. Пловец Илья Бородин, который тоже сдал положительный тест, остался во Владивостоке и в Японию не полетел.

За последние сутки на Олимпиаде в Токио было выявлено 29 случаев инфицирования коронавирусом. Это суточный максимум с начала Олимпиады.