В Санкт-Петербурге известного программиста с диагнозом ДЦП пытались высадить из автобуса. Иван Бакаидов рассказал в своем Instagram, что с ним такое происходит впервые. Водитель указал ему на выход.

Бакаидов включен журналом Форбс в список 30 перспективных россиян в возрасте 30 лет, — напоминает интернет-издание Znak.com.