Власти испанского острова Ибица решили нанять иностранных туристов для борьбы с незаконными вечеринками, которые представляют угрозу ил-за распространения коронавируса, — сообщает газета «Вангуардиа». По ее данным, ведется поиск иностранцев 30-40 лет, которые за вознаграждение будут проникать на такие мероприятия.

Полиция надеется, что таким образом сможет активнее привлекать к ответственности организаторов вечеринок. Сейчас местная молодежь часто устраивает их в частных домах. Дискотеки на Ибице из-за пандемии закрыты.