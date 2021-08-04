Еще одна белорусская спортсменка не хочет возвращаться на родину

Диана Максимова, выступающая в многоборье, сообщила в Instagram что останется в Германии, где сейчас находится с семьей. Она пишет, что на родне может потерять не только свободу, но и лишиться жизни.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разгар Олимпиады в Токио сказал, что нужно менять программу воспитания спортсменов в стране. Он также говорил о том, что многие из них поддерживают оппозицию. Лукашенко тогда же посоветовал белорусским спортивным чиновникам не возвращаться из Токио без медалей

Что касается легкоатлетки Кристины Тимановской, то она сейчас из Токио летит в Вену.