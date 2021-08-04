Российская каратистка Анна Чернышева, заразившаяся коронавирусом, будет находиться на карантине в Токио в течение 2 недель – сообщил ТАСС руководитель российской делегации Андрей Конокотин. Чернышева должна была выступить на Олимпиаде завтра. Она единственная спортсменка, которая представляет Россию в этом виде.

Отмечу, что непосредственно в Японии коронавирус до сих пор не выявляли ни у российских спортсменов, ни у членов делегации ОКР.