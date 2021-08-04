В России выявлено 22 589 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 22 589 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Около 2,5 тысяч случаев в Москве, и это почти на 30% больше, чем накануне. За день в стране от ковида скончались 790 человек. Похожие показатели наблюдаются почти с начала лета.