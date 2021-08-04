В Москве началась церемония прощания с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским

Прощание с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским пройдет сегодня во дворе факультета.

Ранее в эфире «Эха» Ясен Засурский рассказывал, что не считает решение стать деканом факультета журналистики самым разумным в его жизни:

Ясен Засурский умер на 92-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище.