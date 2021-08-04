Самолет, на котором Кристина Тимановская вылетела из Токио в Вену, не полетит через воздушное пространство Белоруссии

Самолет, на котором белорусская спортсменка Кристина Тимановская вылетела из Токио в Вену, не полетит через воздушное пространство Белоруссии, — сообщают Австрийские авиалинии. Сейчас борт находится над Сибирью. Прилет в столицу Австрии намечен на 16 часов по московскому времени.

Ранее предполагалось, что Тимановская, получившая польскую гуманитарную визу, сядет на рейс в Варшаву. Она оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала тренерский штаб на Олимпиаде и заявила, что ее насильно пытаются заставить уехать в Белоруссию. На защиту спортсменки встал МОК, а также власти Японии.

