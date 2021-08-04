Российская каратистка Анна Чернышева не примет участие в Олимпиаде из-за коронавируса. О заболевании стало известно в канун старта соревнований.

Два положительный теста на коронавирус и две недели изоляции – Олимпиада закончилась для 19-летней каратистки по сути не начавшись. А ведь на нынешних Играх спортсменка вполне могла претендовать на пьедестал. В этом году она выиграла чемпионат Европы, который по составу зачастую оказывается даже сильнее мирового. Вдвойне обидно, что для Чернышевой эта Олимпиада, возможно, единственная в карьере. Карате на Играх в Токио представлено впервые и, например, уже в 2024 году в Париже от этого вида спорта решено отказаться. На соревнованиях, которые стартуют завтра и продлятся три дня, уже точно не прозвучит первый концерт Чайковского – Чернышева единственная россиянка, которая смогла отобраться на Олимпиаду.

Ситуация с заражением каратистки вызвала беспокойство в стане сборных по вольной борьбе и художественной гимнастики. Они летели одним рейсом из Владивостока. Впрочем, врач олимпийской команды заверил агентство ТАСС в том, что тесты остальных спортсменов отрицательные. Полупустой самолет позволил рассадить представителей разных федераций изолировано друг от друга.

Чернышева – первая спортсменка сборной ОКР, у которой в Токио выявили коронавирус.