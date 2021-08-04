Шлосберг обжалует снятие с выборов в Псковское областное собрание

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг обжалует снятие с выборов в региональную думу. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее стало известно, что Шлосберга сняли с выборов в Псковскую облдуму и зарегистрировали в Государственную. Он будет баллотироваться по 207-му одномандатному округу на севере Москвы, в общей сложности там зарегистрированы 14 кандидатов. При этом в псковском избиркоме мотивировали отказ в регистрации связью с Фондом борьбы с коррупцией, который признан экстремистской организацией и иностранным агентом.

Шлосберг подчеркнул, что никогда там не работал, и назвал решения псковской и окружной московской комиссий взаимоисключающими.

«На этот час понятно, что разные люди приняли разные решения, и эти решения противоречат друг другу. Я абсолютно уверен, что решение, принятое окружной комиссией в Москве, абсолютно законно и обоснованно. И я думаю, что избирательная комиссия Псковской области ошиблась. Я считаю, что ошибка должна быть исправлена, и это решение должно быть отменено. Поэтому, безусловно, решение будет обжаловано», — отметил политик. По словам Шлосберга, «все сроки, предусмотренные законодательством, позволяют обжаловать, получить результат и успеть на выборы».

Политик возглавляет псковское отделение партии «Яблоко» с 1996 года, несколько лет был от нее депутатом областного заксобрания.