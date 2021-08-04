Военные начинают переброску дополнительных сил для борьбы с пожарами в Якутии. Серьезного улучшения ситуации пока нет. По данным МЧС, в республике горит около двух миллионов гектаров леса. Задымление и запах гари ощущается в Ямало-Ненецком округе, в частности, Новом Уренгое. Местных жителей призывают быть особенно внимательными на дорогах, поскольку видимость сильно ухудшилась