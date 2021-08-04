Литовские пограничники за сутки задержали несколько десятков нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Литовские власти называют происходящее гибридной агрессией белорусского режима». В стране объявлена чрезвычайная ситуация.

Накануне МИД Литвы заявил, что в ближайшие месяцы граница будет укреплена. При этом замминистра иностранных дел Мантас Адоменас в эфире Эха сказал, что политическим беженцам дорога будет открыта. Мантас Адоменас добавил, что финансирование на строительство границы Литва получит от Европейского союза.