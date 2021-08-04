Российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде из-за того, что у нее обнаружили коронавирус

Сборная ОКР осталась без единственного представителя в каратэ.

19-летняя спортсменка утверждает, что чувствует себя нормально, температуры у нее нет. Врачи российской команды утверждают, что борцы и гимнастки, которые летели накануне одним рейсом с Чернышевой, с ней не контактировали.

Как передает ТАСС, спортсменка пробудет на изоляции в Токио две недели.