Землетрясение произошло в столице Олимпийских игр в Токио

Ведущий австралийского телеканала Seven Sports Марк Беретта во время прямого эфира рассказал об ощутимых толчках в олимпийской деревне. «Крыша над нами движется, наше освещение и камера также трясутся. Довольно необычный момент. Я впервые переживаю землетрясение. Мы только вышли проветриться, как крыша начала двигаться. Мы находимся на высоте 10 этажей. Эта башня сейсмостойкая, однако она начала раскачиваться, это очень странные ощущения. Мой телефон сходит с ума, очевидно, что люди в Токио пытаются выяснить, что случилось. Конечно, для гостей страны это очень необычная ситуация».

Как сообщает Японское метеорологическое агентство, угрозы цунами в следствие нет.