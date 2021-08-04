В Еврокомиссии пока не видят перспектив для одобрения вакцины «Спутник» в Евросоюзе

Для регистрации российского препарата в ЕС пока недостаточно убедительных данных. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в комментарии немецкой прессе, заявку европейский регулятор получил уже давно, но производителю Спутника до сих пор не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства безопасности препарата, а это вызывает вопросы. Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированные источники также писало том, что процесс зашел в тупик по вине разработчиков, не предоставивших данные, которые соответствовали бы европейским стандартам. Например, они просрочили передачу данных о клинических исследованиях и не отчитались о побочных эффектах препарата. В Российском фонде прямых инвестиций тогда ответили, что публикация Reuters может быть частью кампании по дезинформации, которую против «Спутника» развернуло «западное фармацевтическое лобби». В РФПИ говорят о хорошем прогрессе в процессе рассмотрения заявки и рассчитывают, что вакцину зарегистрируют в ЕС осенью.

Несколько европейских стран, несмотря на позицию регулятора, уже одобрили применение «Спутника» на национальном уровне. Кроме того, государства-члены ЕС вправе самостоятельно решать, признавать ли им сертификаты о вакцинации российским препаратом.