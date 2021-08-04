Захваченный в Оманском заливе танкер освобожден

Напавшие покинули судно.

Экипаж танкера Asphalt Princess в безопасности. О пострадавших в результате атаки данных нет. Это стало известно Британской организации по координации морских торговых перевозок. Других подробностей она не приводит, однако рекомендует судам проявлять особую осторожность в водах близ одного из эмиратов ОАЭ Эль-Фуджайры.

Агентство Associated Press сообщает, что ранее на борт танкера, который шел в сторону Ормузского пролива, поднялись вооруженные мужчины, объявившие о захвате. Организации по координации морских торговых перевозок квалифицировала инцидент как «возможный угон». В тоже время экипажи еще шести танкеров, находящихся в регионе, сигнализировали о потере контроля над судами. Позже они снова пришли в движение. До сих пор остается неизвестным, какие цели преследовали захватчики и что вынудило их покинуть судно.

Британские спецслужбы допускают, что за сегодняшним нападением может стоять Иран. В Исламской республике категорически отвергают свою причастность к атаке.