Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская направляется сейчас из Токио в Вену. Как передает агентство Франс-пресс, в самый последний момент она пересела на рейс в Австрию, хотя ранее предполагался перелет в Варшаву. В понедельник спортсменка получила польскую гуманитарную визу.

Судя по данным специализированного сайта Flightradar24, борт находится над территорией Красноярского края. Приземление в Вене ожидается в 14 часов по Москве.

Напомним, спортсменка оказалась в центре международного скандала после того, как подвергла резкой критике тренерский штаб на играх в Токио. Она утверждала, что ее насильно пытаются отправить на родину.

Накануне белорусское национальное телевидение показало интервью Тимановской, в котором она объясняет свои высказывания эмоциональным напряжением. Когда было взято это интервью, не уточняется. Отметим, что Международный Олимпийский комитет накануне получил письменный отчет Национального олимпийского комитета Белоруссии. После этого создана дисциплинарная комиссия МОК для установления всех фактов возникшей ситуации.