В США вновь отложен запуск космического корабля Starliner к МКС. В сообщении NASA говорится, что специалисты обнаружили проблемы в двигателях. Это должен быть второй испытательный запуск корабля корпорации «Боинг».

Корабль со снаряжением для экипажа и другим полезным грузом планируют запустить в беспилотном режиме в 8 вечера по Москве. Это сделают при помощи тяжелой ракеты Atlas. Если Starliner успешно пристыкуется к МКС, Национальное аэрокосмическое агентство может в скором будущем провести первый тестовый полёт с астронавтами на борту. Это уже второй испытательный запуск космического корабля корпорации «Боинг». Предыдущую попытку NASA провела в конце 2019-го года, но тогда Starliner не удалось состыковаться с космической станцией. Из-за сбоя в системе расчета времени работы двигателей он вышел на более низкую орбиту и позже успешно сел на полигоне в штате Нью-Мексико. За полтора года NASA и «Боинг» внесли десятки корректировок в системы корабля перед новым тестовым запуском. NASA откладывала его дважды. Starliner должен был отправиться к МКС ещё в пятницу, но запуск перенесли из-за инцидента с пристыковкой к станции российского модуля «Наука»: его двигатели внезапно включились, и станцию развернуло на 45 градусов. Вчера запуск отложили по техническим причинам.