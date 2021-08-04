МИД Австрии подтвердил, что белорусская спортсменка Кристина Тимановская направляется из Токио в Вену

Дополнительная информация появится позже. Предполагалось, что легкоатлетка отправится в Варшаву – ранее она получила польскую гуманитарную визу. Агентство Франс-пресс утверждает, что в последний момент спортсменка пересела на рейс в Австрию.

Дисциплинарная комиссия МОК в ближайшее время надеется получить комментарии Национального олимпийского комитета Белоруссии о возникшей ситуации. ОБ этом заявил официальный представитель МОК Маркс Адамс.

Тимновская резко раскритиковала тренерский штаб на играх в Токио, после чего подверглась травле в государственных белорусских СМИ.