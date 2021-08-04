Мосгорсуд рассмотрит сегодня апелляционную жалобу на арест Валерии Башкировой, которая сбила на машине троих детей в Солнцеве.

Защита подсудимой просит отменить постановление о заключении под стражу и заменить на более мягкую меру пресечения.

Смертельное ДТП произошло в середине прошлого месяца. Двое взрослых с детьми переходили дорогу, но в этот момент их сбила машина, за рулем которой находилась 18-летняя Валерия Башкирова. В результате трое детей в возрасте 9 месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них впоследствии скончались.

Сама Башкирова свою вину не отрицает и указывает на то, что за несколько секунд до аварии отвлеклась на мобильный телефон. Если автовладелицу признают виновной, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Заседание начнется в 14 часов в Мосгорсуде.