Израильтян вновь обязали носить маски во время проведения мероприятий с участием более ста человек на улице. Накануне, впервые с марта, в стране за сутки было зарегистрировано почти 4 тысячи инфицированных коронавирусом. В связи с этим экстренно собралась правительственная комиссия. Заседание завершилось уже ночью.