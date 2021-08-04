Власти Нью-Йорка продолжают принимать меры по увеличению числа вакцинированных от коронавируса

Власти самого густонаселенного штата США, Нью-Йорка, продолжают принимать меры по увеличению числа вакцинированных от коронавируса. О новых правилах объявил мэр Билл Де Блазио.

Нью-Йорк станет первым городом в США, который начнет требовать доказательства вакцинации от сотрудников и посетителей всех закрытых помещений города — от ресторанов и кинотеатров, до фитнес-клубов и театров на Бродвее. «Если вы хотите полноценно участвовать в жизни нашего общества, вам необходимо пройти вакцинацию. Врем пришло», заявил мэр Нью-Йорка Билл ДеБлазио, объявляя о новой программе, которая запускается с 16 августа и вступит в полную силу с 13 сентября — в течение транзитного периода у владельцев бизнесов и потребителей будет возможность подготовиться к новым правилам,. Доказать наличие хотя бы одной дозы вакцины из трех одобренных в США (пфайзера, модерны и Джонсон и Джонсон) можно будет с помощью двух приложений — городского и приложения штата, или бумажной карточки, которую выдают всем американцам, получающим вакцину. Нерешенным остается вопрос с признанием иностранных вакцин, таких как британская АстроЗенека и китайская Синовак, у туристов — а Нью-Йорк является одним из самых посещаемых туристами городов мира. Также, в отличие, к примеру, от Франции, где ранее было введено требование доказательства вакцинации при посещении общественных заведений, альтернативы предоставления негативного теста на коронавирус в Нью-Йорке не будет.

Перед тем как объявить о введении новых мер, власти мэрия Нью-Йорка проконсультировалась с Минюстом США — неделю назад ведомство опубликовало юридическое заключение о том, что требование вакцинации со стороны государственных органов и частного бизнеса полностью соответствует закону. Об обязательной вакцинации для федеральных гражданских и военных служащих несколько дней объявил президент США Джо Байден.