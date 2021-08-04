Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела из Токио в Австрию

При этом изначально предполагалось, что она сядет на рейс до Варшавы.

Решение лететь не в Варшаву, а в Вену, по данным источников агентства ТАСС, было принято в последний момент. Как утверждается, за ним стоят сотрудники польского посольства в Японии: они выяснили, что рейсом в столицу Польши вместе с Тимановской также собирались лететь несколько иностранных журналистов. Агентство Associated Press, в свою очередь, передает, что смена рейса связана с мерами безопасности.

Еще в понедельник власти Польши сообщали, что выдали белорусской легкоатлетке гуманитарную визу, и утверждали, что Тимановская в ближайшие дни вылетит именно в Варшаву. Сама она ранее пожаловалась на попытку насильно вывезти ее в Белоруссию из Токио, где спортсменка принимала участие в Олимпиаде.

Поводом послужил видеоролик в Инстаграме: в нем Тимановская обвинила тренерский штаб белорусской сборной в том, что ее включили в состав эстафеты в беге 4х400 метров без ее ведома. При том, что легкоатлетка на этой дистанции не специализируется, а также должна была совершить забег на 200 метров. В итоге белорусские спортивные функционеры отозвали заявку Тимановской на участие в Играх.

Помощь Тимановской ранее также предлагали Словения, Чехия и Франция.