В неофициальном командном зачете на Олимпиаде в Токио российские спортсмены по-прежнему находятся на пятом месте. Сегодня у сборной ОКР пока нет медалей. В Токио уже разыграно три комплекта наград.

Российские гандболистки вышли в полуфинал, обыграв команду Черногории. Финал намечен на 6-е августа.