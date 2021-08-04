В неофициальном командном зачете на Олимпиаде в Токио российские спортсмены по-прежнему находятся на пятом месте. Сегодня у сборной ОКР пока нет медалей. В Токио уже разыграно три комплекта наград.
Российские гандболистки вышли в полуфинал, обыграв команду Черногории. Финал намечен на 6-е августа.
В неофициальном командном зачете на Олимпиаде в Токио российские спортсмены по-прежнему находятся на пятом месте
В неофициальном командном зачете на Олимпиаде в Токио российские спортсмены по-прежнему находятся на пятом месте. Сегодня у сборной ОКР пока нет медалей. В Токио уже разыграно три комплекта наград.