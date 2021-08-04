Генпрокуратура хочет взыскать с Михаила Абызова и Альфа-Банка почти 130 миллионов долларов в пользу государства

Генеральная прокуратура хочет взыскать с бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и Альфа-Банка почти 130 миллионов долларов в пользу государства. Эти средства, по мнению надзорного ведомства, имеют сомнительное происхождение.

Как подтвердили ТАСС в Гагаринском суде, предварительное заседание по этому иску назначено на 12 августа.

Напомню, Михаил Абызов является фигурантом нескольких уголовных дел. В прошлом году по решению суда в доход государства были обращены более 30 миллиардов рублей, принадлежавших высокопоставленному чиновнику.