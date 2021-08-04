Минский областной суд начнет рассматривать дело против одних из лидеров белорусской оппозиции Колесниковой и Знака

Минский областной суд начнет рассматривать дело против одних из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака. Их обвиняют в создании экстремисткой организации и заговоре с целью захвата власти.

Колесникову и Знака белорусские силовики задержали в начале сентября. Оба они входят в президиум Координационного совета оппозиции, созданного после президентских выборов. Первой была арестована Колесникова: по словам ее соратников, ее пытались тайно выдворить из страны, посадив в автобусы, однако на границе с Украиной она порвала паспорт. При этом белорусские власти утверждали, что Колесникова якобы сама пыталась бежать. Максима Знака, в свою очередь, арестовали на следующий день.

Обоим сначала вменяли призывы к захвату власти, однако в феврале к этим обвинениям добавились статьи о заговоре и создании экстремистского сообщества. Колесниковой и Знаку грозит до 12 лет лишения свободы.

Это не первые оппозиционные политики, которым грозит заключение в Белоруссии. В начале июля суд приговорил экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико к 14 годам заключения. Его обвиняли в получении особо крупных взяток и отмывании денег во время руководства «Белгазпромбанком». При этом Бабарико считался одним из основных оппонентов действующего белорусского правителя Александра Лукашенко.

Почти год назад в Белоруссии начались массовые протесты, связанные с итогами президентских выборов. Их победителем с результатом в 80% был объявлен Лукашенко. Оппозиция сочла итоги голосования сфальсифицированными.