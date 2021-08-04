У берегов Объединенных Арабских Эмиратов предположительно захвачен танкер, шедший под флагом Панамы

По последним данным, ему приказали идти из Оманского залива в территориальные воды Ирана.

Танкер Asphalt Princess, как пишет сайт «Русской службы Би-би-си», шел в сторону Ормузского пролива. Он разделяет Иран и Объединенные Арабские Эмираты, как отмечается, через пролив проходит примерно пятая часть мировой торговли нефтью. Как утверждают источники, на борт судна поднялись до 9 вооруженных людей.

Официально при этом о захвате танкера пока не сообщается. В то же время еще шесть нефтяных танкеров в районе соседнего Оманского залива сообщили, что потеряли возможность управления: обычно это означает повреждение или отключение двигателя. Связаны ли инциденты между собой, не ясно.

Пока обвинений не предъявлено, вместе с тем, источники газеты The Times утверждают, что британские спецслужбы не исключают версии с захватом танкера военнослужащими Ирана или их союзниками. В Тегеране, впрочем, уже поспешили отвергнуть предположения о причастности Исламской республики к инциденту.

Несколько дней назад в Аравийском море было совершено нападение на еще один танкер, в результате которого погибли 2 человека – граждане Румынии и Великобритании. Соединенное Королевство и США возложили ответственность на Иран, который свою причастность также отрицал.