Суд в Петербурге рассмотрит сегодня апелляцию на домашний арест местного депутата Максима Резника. Его обвиняют в покупке наркотиков.

Защита петербургского депутата Максима Резника просит суд заменить парламентарию домашний арест на подписку о невыезде. Под домашним арестом политик находится примерно полтора месяца. Ранее он объявил, что пойдет на выборы в Законодательного собрание города как самовыдвижнец. Однако следователь не разрешил Резнику встретиться с нотариусом для подготовки необходимых документов. Что характерно, и апелляцию на меру пресечения назначили на на следующий день после окончания срока подачи документов в избирательную комиссию. По версии следствия, Резник якобы мог купить 18 марихуаны для личного употребления. Сам депутат убежден, что его дело сфабриковано, в том числе в интересах губернатора Петербурга Александра Беглова.

По решению суда Резник должен находится под домашним арестом до 16 августа.