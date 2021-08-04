Льва Шлосберга зарегистрировали кандидатом в Москве и сразу же исключили из списка в Псковское областное собрание

Политика Льва Шлосберга накануне зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы в Москве и сразу же исключили из списка в Псковское областное собрание депутатов. Лев Шлосберг сказал, что это два взаимоисключающих события, в которых придется разбираться.

Шлосберг добавил, что решение избиркома Псковской области будет обжаловано и напомнил, что он шел первым номеров в списке.