В Нигерии боевики, похитившие группу школьников, потребовали за них выкуп в 200 тысяч долларов – примерно по 25 тысяч за человека. Похищение произошло еще в начале июля, с тех пор цена менялась, но, по данным местных СМИ, часть детей все-таки выпустили. При этом не уточняется, выплачивался ли за них выкуп или нет.

Нападения на школы, колледжи и ВУЗы на северо-западе этой африканской страны в последние месяцы стали регулярными. Местные власти уже закрыли часть учебных заведений из-за неспособности обеспечить безопасность учащихся.