В китайской автономии Макао протестируют на ковид все население после выявления 4-х заболевших – впервые за год. В городе разворачивают 40 круглосуточных пунктов тестирования.

В Макао (второе название Аомынь) живут без малого 700 тысяч человек. До пандемии он пользовался не менее активным, чем соседний Гонконг, спросом у туристов со всего мира, благодаря самой развитой в Азии индустрии казино.