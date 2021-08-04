На Олимпийских играх в Токио пройдут финальные соревнования по греко-римской борьбе. Между тем накануне россиянин Муса Евлоев завоевал золотую медаль Олимпиады, оказавшись лучшим в весовой категории до 97 килограммов. В финале он обыграл армянского борца Артура Алексаняна. Последний на церемонии награждения не стал надевать серебряную медаль и обвинил судей в предвзятости. Евлоев сказал, что с самого начала был настроен только на победу.

В неофициальном командном зачете на Олимпиаде сборная ОКР пока находится на пятом месте, уступая Австралии, Японии, США и Китаю.