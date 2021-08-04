На Украине расследуют обстоятельства смерти главы «Белорусского дома» Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из киевских парков вчера утром. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сказал, что Шишов никогда не обращался к местным правоохранителям.

Правозащитники утверждают, что в последнее время Шишов замечал за собой слежку. Сообщается, что он вышел на пробежку и не вернулся. «Белорусский дом в Украине» это организация, которая оказывает правовую и иную помощь белорусам, которые живут на Украине.