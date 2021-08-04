Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетела из Токио в Австрию

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, принимавшая участие в токийской Олимпиаде и отказавшаяся возвращаться на родину, вылетела из японской столицы в Австрию, сообщила телерадиокорпорация ВВС со ссылкой на представителя аэропорта.

Ранее СМИ сообщали, что она должна была вылететь в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.

В интервью ВВС белорусская гражданка сообщила, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным.

«Я люблю свою страну и не предавала ее», — заявила она.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Олейкин не исключил, что белорусский руководитель Александр Лукашенко может отдать приказ посадить самолёт с легкоатлеткой в Минске, передаёт агентство Рейтер. Перед отлётом Тимановская провела многие часы под охраной в посольстве Польши в Токио. Она должна была выступить на Олимпиаде в японской столице на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях она возмутилась неожиданным решением спортивных чиновников, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. В аэропорту Токио Тимановская обратилась к полиции, затем запросила политическое убежище у властей Польши. Варшава предоставила легкоатлетке гуманитарную визу. Помощь ей также предлагали Словения, Чехия и Франция. Власти Японии в свою очередь даже обещали дать белорусской спортсменке гражданство.

Международный олимпийский комитет проведет расследование инцидент со спортсменкой. Евросоюз осудил действия белорусских властей в отношении легкоатлетки. Муж Тимановской уехал из Белоруссии на Украину.