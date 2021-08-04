Авиакомпания «Россия» предложила бортпроводникам премии по 25 тысяч рублей после угрозы забастовки, сообщает петербургский профсоюз бортпроводников. Ранее несколько телеграм-каналов писали о планах стюардов и стюардесс устроить забастовку из-за низких зарплат и хронических переработок.
Так, канал «Кухня Аэрофлота» утверждал, что на коротких рейсах из-за недокомплекта «Россия» вынуждена ставить двух бортпроводников вместо трех-четырех, а на дальнемагистральные направления — восемь человек вместо десяти. В то же время пассажироперевозки «России» — а с ними и потребность в персонале – растут.
Авиакомпания «Россия» предложила бортпроводникам премии по 25 тысяч рублей после угрозы забастовки
Авиакомпания «Россия» предложила бортпроводникам премии по 25 тысяч рублей после угрозы забастовки, сообщает петербургский профсоюз бортпроводников. Ранее несколько телеграм-каналов писали о планах стюардов и стюардесс устроить забастовку из-за низких зарплат и хронических переработок.