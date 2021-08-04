Авиакомпания «Россия» предложила бортпроводникам премии по 25 тысяч рублей после угрозы забастовки, сообщает петербургский профсоюз бортпроводников. Ранее несколько телеграм-каналов писали о планах стюардов и стюардесс устроить забастовку из-за низких зарплат и хронических переработок.

Так, канал «Кухня Аэрофлота» утверждал, что на коротких рейсах из-за недокомплекта «Россия» вынуждена ставить двух бортпроводников вместо трех-четырех, а на дальнемагистральные направления — восемь человек вместо десяти. В то же время пассажироперевозки «России» — а с ними и потребность в персонале – растут.