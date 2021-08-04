Следственный комитет взял на контроль дело курганского депутата-единоросса, который на охоте переехал волка снегоходом. Помимо Дениса Хахалова, по делу проходят еще пять человек, которых подозревают в незаконной охоте – максимальное наказание по этой статье до 5 лет лишения свободы.

Дело завели после публикаций видео с охоты в СМИ и соцсетях. Сам депутат настаивает, что охотился законно. Из партии его исключили.