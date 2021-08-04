В Петербурге начнут реконструировать порт, перенос который недавно обсуждали на совещании с президентом, пишет сайт РБК. Один из крупнейших операторов порта, Петербургский нефтяной терминал, вложит 5 млрд рублей в обновление перевалочного комлпекса на старом месте в черте города в ближайшие пять лет.

Президент Путин по итогам совещания ранее поручил вице-премьеру Андрею Белоусову проработать с Минтрансом, Минэкономразвития и Росимуществом проект переноса порта в Усть-Лугу Ленинградской области и дальнейшей застройкой освободившейся территории жилой недвижимостью и социальной инфраструктурой.