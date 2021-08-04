Z Архив новостей новости
5 1 6 524
05:04, 04 августа 2021

Столичная мэрия согласовала план строительства первой в стране высокоскоростной ж/д магистрали до Петербурга

Она займет 680 км (из них в черте Москвы чуть больше 40). Трассировку спроектировали таким образом, чтобы совместить магистраль с нынешним ходом Октябрьской железной дороги и реконструирующимися путями по третьему Московскому центральному диаметру из Зеленограда в Раменское через Ленинградский и Казанский вокзалы.
Как ожидается, расстояние между двумя столицами по новой дороге поезда будут преодолевать за 2,5 часа вместо нынешних четырех. Сроки окончания строительства пока не определены.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Виктор Шендерович писатель

Стабильность — признак класса Болеть за наших спортсменов на этой Олимпиаде можно только с выключенным звуком…

5 361 6 77292 28.07
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Грех сравнения с евреем Отождествлять себя с евреями, которых Франция, пометив желтыми звездами, посылала на смерть, — вопиющая бесчувственность и невежество. Появление и укоренение мема там, где это не просто неуместно – кощунственно…

5 355 6 20304 28.07
Блоги

+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…

5 424 6 55851 28.07
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Бороться за каждого Вопрос освобождения всех политзаключенных — определяющий для будущего страны. Это вопрос о том, будем ли мы жить в собственной стране без страха или в лагере за колючей проволокой…

5 59 6 13258 28.07
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ Социальное государство: объясняю на котах Социальное государство: объясняю на котах Для чего вообще нужны государства и в чём состоят их функции?..

5 104 6 47048 28.07
8читать ;смотреть
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Политика пресной воды Получается, что Украина ущемляет жителей полуострова, лишая их права на воду. А, следовательно, хоть и косвенно, элементарного права на жизнь. Это простимулировало Россию на поиск и внедрение самых нетривиальных и даже в чем-то уникальных решений…

5 308 6 32363 31.07
Блоги

Михаил Горбачев: Понять перестройку, отстоять новое мышление Прошло больше трёх с половиной десятилетий с момента начала перемен в Советском Союзе, получивших название перестройки. Но не затихают споры о том, что она значила, что принесла нашей стране и миру…

5 121 6 15407 02.08
Блоги

«Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить диалог» Ответы Посла РФ в США Анатолия Антонова на вопросы СМИ…

5 104 6 14275 03.08
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Чем российские избиркомы от американских отличаются Американские избиркомы уверены, что их задача — выявлять волю электората; а вот их российские коллеги считают своим священным долгом оборонять от этого самого электората правящий истеблишмент…

5 38 6 5347 03.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Российское общество хочет побед Наши союзники — весь спортивный мир, который прекрасно понимает, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики…

5 101 6 14351 30.07
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

«Спутниковая» война Господа, о чем мы говорим? О защите населения и уменьшении количества ненужных смертей среди наших соотечественников или о чести мундира? Что нам важнее?..

5 196 6 77609 28.07
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

ТАСС Олимпиада. День 10-й Сергей Семенов завоевывает бронзовую медаль в весовой категории до 130 кг…

5 35 6 6732 02.08
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Чума на оба ваших дома Надоела эта борьба нанайских мальчиков (и девочек) на залитом срачем медийном поле. Окститесь уже, господа. Разве вам не ясно, что пропаганда ныне в большой цене и за неё, родимую, хорошо платят?..

5 63 6 12421 03.08
Блоги

Алексей Мельников публицист

Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…

5 144 6 33434 31.07
Блоги

+ Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Ранее белорусская легкоатлетка пожаловалась, что ее насильно пытались отправить с Олимпиады домой…

5 252 6 58936 01.08
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Минкин журналист

Святой Иосиф (Джугашвили) Сталин был не жесток, а слишком добр — прощал предателей, прощал виновников поражений и оставлял их на высших командных постах…

5 229 6 53221 29.07

Популярное за неделю

Новости

Московский муниципальный депутат опубликовал отчет об имуществе и доходах телеведущего Евгения Попова Ранее соратники Алексея Навального выпустили расследование об имуществе Попова и его супруги, также ведущей канала «Россия» Ольги Скабеевой, утверждая, что на двоих они владеют собственностью на 300 млн рублей…

5 2 6 1732
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Бежит по деревне 20 человек и все кричат: «Это его ракета подбила! Это его ракета подбила! Ура!». А почему они кричат, что его ракета подбила? Да потому что они видели эту ракету, она же летела. Бином Ньютона…

5 112 6 74901 31.07
#слушать 49:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3500650
«Осадочек остался» (сомнительные оправдания в судах Российской империи):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3637 01.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Борьбу с ковидом надо заканчивать. Всё это имитация Крым — это ковидный котёл, сюда каждый день приезжают, прилетают десятки тысяч туристов, и никого ковид не пугает, как и массовые скопления людей…

5 72 6 301772 01.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ АНАЛОГОВНЕТная страна АНАЛОГОВНЕТная страна Сделали этот странный агрегат давным-давно. Зачем сделали — уже не помнят, почему назвали «Наукой» — тоже не помнят. Но с тех пор, как его сделали, его 14 лет безуспешно пытались завести…

5 85 6 78661 02.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9209598
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4983897

Сегодня в эфире