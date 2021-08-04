Столичная мэрия согласовала план строительства первой в стране высокоскоростной ж/д магистрали до Петербурга

Она займет 680 км (из них в черте Москвы чуть больше 40). Трассировку спроектировали таким образом, чтобы совместить магистраль с нынешним ходом Октябрьской железной дороги и реконструирующимися путями по третьему Московскому центральному диаметру из Зеленограда в Раменское через Ленинградский и Казанский вокзалы.

Как ожидается, расстояние между двумя столицами по новой дороге поезда будут преодолевать за 2,5 часа вместо нынешних четырех. Сроки окончания строительства пока не определены.