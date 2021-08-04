Она займет 680 км (из них в черте Москвы чуть больше 40). Трассировку спроектировали таким образом, чтобы совместить магистраль с нынешним ходом Октябрьской железной дороги и реконструирующимися путями по третьему Московскому центральному диаметру из Зеленограда в Раменское через Ленинградский и Казанский вокзалы.
Как ожидается, расстояние между двумя столицами по новой дороге поезда будут преодолевать за 2,5 часа вместо нынешних четырех. Сроки окончания строительства пока не определены.
Столичная мэрия согласовала план строительства первой в стране высокоскоростной ж/д магистрали до Петербурга
Она займет 680 км (из них в черте Москвы чуть больше 40). Трассировку спроектировали таким образом, чтобы совместить магистраль с нынешним ходом Октябрьской железной дороги и реконструирующимися путями по третьему Московскому центральному диаметру из Зеленограда в Раменское через Ленинградский и Казанский вокзалы.