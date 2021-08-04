Московский аэропорт Шереметьево впервые в истории стал самым загруженным в Европе

Это подсчеты британского авиационного портала airserviceone.com

По итогам июня воздушная гавань пропустила через себя почти 3 млн пассажиров. На втором месте – Новый аэропорт Стамбула (почти на 200 тысяч меньше), на третьем – московское же «Домодедово», на пятом – питерское «Пулково». Основной рост пассажиропотока обеспечивают внутренние перевозки, которые уже перекрыли уровни допандемийного 2019-го.

Лондонский аэропорт «Хитроу», которые доминировал в рейтинге бОльшую часть времени на протяжении последних лет, откатился на 17-е место. Среди западноевропейских аэропортов лидирует Франкфурт-на-Майне (1 млн 800 тысяч и 6-е место).