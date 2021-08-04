Российским сотовым операторам продлили лицензии на использование частот для 4G с дополнительными условиями

Так, с 2023-го для развития сетей можно будет использовать только оборудование из российского реестра электроники, к сентябрю 2024-го – обеспечить связью все населенные пункты численностью более 1000 человек, а к 2031-му – покрыть 99% протяженности всех федеральных трасс в стране. По оценке сайта РБК, бизнесу это может обойтись дополнительно в 100 млрд рублей.