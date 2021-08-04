Почти половина медалей, завоеванных россиянами на Олимпиаде в Токио – на счету силовиков

Это следует из подсчетов издания «Медуза», которое власти объявили иноагентом.

Так, среди чемпионов в погонах – лейтенант Росгвардии Виталина Бацарашкина (сразу два золота – в стрельбе), гимнасты Денис Аблязин, Никита Нагорный и Артур Далалоян (соответственно, старший лейтенант, прапорщик и младший сержант Росгвардии; командное золото), старший сержант полиции Евгений Рылов – два индивидуальных золота в плавании, капитаны вооруженных сил Софья Великая и Инна Дериглазова – командное золото в фехтовании, и так далее.

«Медуза» отмечает, что таким образом Россия продолжает советскую традицию, когда многие сильнейшие спортсмены тренировались в клубах, создававшихся как ведомственные при силовых структурах.