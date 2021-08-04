Во Франции мэр коммуны пожаловалась в полицию, что получила по почте конверт с патроном

Будет расследоваться инцидент с угрозами в адрес мэра коммуны Агетмо на юго-западе страны. Паскаль Рекенна пожаловалась в полицию, что получила по почту конверт с патроном от пистолета и запиской с одним-единственным словом «коллаборационист».

Ранее представители президента Эмманюэля Макрона подали в суд на владельца рекламных щитов близ города Тулон на юго-востоке страны. Тот разместил на них фотоколлаж с президентом в образе Адольфа Гитлера, раскритиковав таким образом неправовое, по его мнению, решение ввести во Франции так называемые «санитарные паспорта». По новой системе с осени не привитые от коронавируса французы, чтобы пользоваться практически любыми общественными местами, должны будут без конца сдавать за свой счет мазки на ковид.