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04:03, 04 августа 2021

В северных пригородах Афин несколько поселений эвакуируют из-за лесных пожаров

Северные афинские районы заволокло смогом и пеплом, перекрыта автомагистраль, ведущая из Афин на север и один из КПП на границе с Северной Македонией. К тушению привлекли авиацию, из огня спасли около 300 человек.
Вчера температура в регионе превышала 40 градусов в тени. По данным греческого правительства, это самая сильная жара в стране с 1987-го года.


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