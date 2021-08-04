В северных пригородах Афин несколько поселений эвакуируют из-за лесных пожаров

Северные афинские районы заволокло смогом и пеплом, перекрыта автомагистраль, ведущая из Афин на север и один из КПП на границе с Северной Македонией. К тушению привлекли авиацию, из огня спасли около 300 человек.

Вчера температура в регионе превышала 40 градусов в тени. По данным греческого правительства, это самая сильная жара в стране с 1987-го года.